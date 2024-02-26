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Он привезет сборную Швеции в Баку

Азербайджанский футбол
Новости
26 Февраля 2024 20:41
Он привезет сборную Швеции в Баку

Объявлено имя нового главного тренера сборной Швеции, соперника сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, команду-соперницу будет возглавлять Ян Даль Томассон.

Контракт с датским специалистом вступит в силу 1 марта. Соглашение с Томассоном рассчитано до конца отборочного этапа ЧМ-2026. Он ушел с поста главного тренера «Блэкберна» несколько недель назад.

Первая официальная игра шведов под руководством Даля Томассона состоится против Азербайджана в лиге С. 5 сентября в Баку сборная Швеции встретится с нашей сборной под руководством датского специалиста.

Отметим, что сборная Швеции не прошла квалификацию на чемпионат Европы, который состоится летом.

İdman.biz

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