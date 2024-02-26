26 Февраля 2024
RU

Большой прорыв от Гурбана Гурбанова: обошел Хаби Алонсо и Окана Бурука

Азербайджанский футбол
Новости
26 Февраля 2024 10:55
Большой прорыв от Гурбана Гурбанова: обошел Хаби Алонсо и Окана Бурука

Объявлен февральский рейтинг лучших главных тренеров мира.

İdman.biz сообщает, что по итогам последних 4 лет в составленную таблицу вошли 500 самых влиятельных специалистов планеты.

Единственный азербайджанский тренер в рейтинге - Гурбан Гурбанов. Главный тренер "Карабаха" занимает 139-е место в мире с 1670 очками.

В прошлом месяце Гурбанов, занявший 195-е место в мире с 1594 очками, совершил большой скачок. 52-летний специалист набрал 76 очков и поднялся на 56 позиций благодаря выходу "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы.

Главный тренер "Карабаха" обогнал также Хаби Алонсо, соперника по 1/8 финала, тренера лидера Бундеслиги "Байера". Испанец занял 179-е место с 1636 очками.

Среди тренеров, оставленных Гурбановым позади, - Окан Бурук, Шенол Гюнеш, Доменико Тедеско, Мичелл, Фрэнк Лэмпард, Фернандо Сантос, Грэм Поттер, Космин Контра, Даниэль Фарке, Марк ван Боммель, Славен Билич.

Гурбанов также стал самым рейтинговым тренером Премьер-лиги Азербайджана. Он обогнал Миодрага Божовича, от которого отставал в прошлом месяце.

Главный тренер «Нефтчи» занимает 195-е место с 1616 очками. Черногорский специалист, потерявший за последний месяц 14 очков, опустился на 35 позиций.

Отметим, что таблицу возглавляет главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с 2222 очками. На втором месте Юрген Клопп, главный тренер "Ливерпуля" - 2090. Третье место занимает Унаи Эмери, главный тренер "Астон Виллы" с 2085 очками.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Сумгаит" сыграет с "Небитчи" в Азербайджане
11:49
Азербайджанский футбол

"Сумгаит" сыграет с "Небитчи" в Азербайджане

"Сумгаит" проведет международный товарищеский матч с туркменским клубом "Небитчи", находящимся на сборах в Азербайджане
Эльвин Джафаргулиев - 100
11:34
Азербайджанский футбол

Эльвин Джафаргулиев - 100

Игрок "Карабаха" Эльвин Джафаргулиев провел свою сотую игру в чемпионатах Азербайджана
Объявлена позиция сборной Азербайджана в Европе по количеству зрителей
11:28
Азербайджанский футбол

Объявлена позиция сборной Азербайджана в Европе по количеству зрителей

Объявлен зрительский рейтинг сборных
Юбилейный матч игрока "Араз-Нахчывана"
10:52
Азербайджанский футбол

Юбилейный матч игрока "Араз-Нахчывана"

Юбилейный матч 26-летнего защитника совпал с XXIV туром Премьер-лиги
Вагиф Джавадов: "В матче с "Байером" "Карабах" напишет еще одну новую историю"
10:08
Азербайджанский футбол

Вагиф Джавадов: "В матче с "Байером" "Карабах" напишет еще одну новую историю"

"Гурбан Гурбанов знаком со стилем игры и игроками соперника"
"Было бы лучше, если бы на этой неделе не было игр"
25 Февраля 22:32
Азербайджанский футбол

"Было бы лучше, если бы на этой неделе не было игр"

"Нам это было нужно раньше, то есть после игры с "Брагой"

Самое читаемое

"Карабах" в рейтинге УЕФА: обошёл "Галатасарай" и достиг "Фенербахче"
23 Февраля 13:37
Азербайджанский футбол

"Карабах" в рейтинге УЕФА: обошёл "Галатасарай" и достиг "Фенербахче"

После очередной игровой недели еврокубков был объявлен рейтинг клубов УЕФА
Определился соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы - ФОТО
23 Февраля 15:19
Азербайджанский футбол

Определился соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы - ФОТО

Сегодня определился соперник "Карабаха", который стал первым азербайджанским клубом, вышедшим в 1/8 финала еврокубка
Нокаут на 20-й секунде - ВИДЕО
25 Февраля 09:14
Другие

Нокаут на 20-й секунде - ВИДЕО

В ночь на 24 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл турнир по смешанным единоборствам "PFL против Bellator"
"Фенербахче" отправил в Баку скаутов ради бомбардира "Карабаха"
24 Февраля 11:49
Футбол

"Фенербахче" отправил в Баку скаутов ради бомбардира "Карабаха"

Tурецкий клуб планирует усилить свою атакующую линию бомбардиром азербайджанской премьер-лиги