Большой прорыв от Гурбана Гурбанова: обошел Хаби Алонсо и Окана Бурука

Объявлен февральский рейтинг лучших главных тренеров мира.

İdman.biz сообщает, что по итогам последних 4 лет в составленную таблицу вошли 500 самых влиятельных специалистов планеты.

Единственный азербайджанский тренер в рейтинге - Гурбан Гурбанов. Главный тренер "Карабаха" занимает 139-е место в мире с 1670 очками.

В прошлом месяце Гурбанов, занявший 195-е место в мире с 1594 очками, совершил большой скачок. 52-летний специалист набрал 76 очков и поднялся на 56 позиций благодаря выходу "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы.

Главный тренер "Карабаха" обогнал также Хаби Алонсо, соперника по 1/8 финала, тренера лидера Бундеслиги "Байера". Испанец занял 179-е место с 1636 очками.

Среди тренеров, оставленных Гурбановым позади, - Окан Бурук, Шенол Гюнеш, Доменико Тедеско, Мичелл, Фрэнк Лэмпард, Фернандо Сантос, Грэм Поттер, Космин Контра, Даниэль Фарке, Марк ван Боммель, Славен Билич.

Гурбанов также стал самым рейтинговым тренером Премьер-лиги Азербайджана. Он обогнал Миодрага Божовича, от которого отставал в прошлом месяце.

Главный тренер «Нефтчи» занимает 195-е место с 1616 очками. Черногорский специалист, потерявший за последний месяц 14 очков, опустился на 35 позиций.

Отметим, что таблицу возглавляет главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с 2222 очками. На втором месте Юрген Клопп, главный тренер "Ливерпуля" - 2090. Третье место занимает Унаи Эмери, главный тренер "Астон Виллы" с 2085 очками.

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