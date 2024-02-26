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Вагиф Джавадов: "В матче с "Байером" "Карабах" напишет еще одну новую историю"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Февраля 2024 10:08
Вагиф Джавадов: "В матче с "Байером" "Карабах" напишет еще одну новую историю"

«Байер» - сильный конкурент».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист "Карабаха" Вагиф Джавадов.

Он прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Джавадов считает преимуществом то, что его бывшая команда хорошо знает «Байер»:

«Гурбан Гурбанов знаком со стилем игры и игроками соперника. Я верю, что будет написана еще одна новая история. Представитель Агдама великолепной игрой добьется хорошего результата. Я надеюсь, что так и будет. Просто нужно хорошо подготовиться. Мы должны нести ответственность. Просто нужно поддержать «Карабах». И фанаты это сделают».

Отметим, что первую игру "Карабах" проведет против "Байера" 7 марта в Баку, а ответный матч состоится через неделю.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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