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«Габала» рассталась с Эльмаром Бахшиевым

Азербайджанский футбол
Новости
24 Февраля 2024 12:15
«Габала» рассталась с Эльмаром Бахшиевым

Главный тренер "Габалы" Эльмар Бахшиев подал в отставку.

Как сообщает Idman.biz, об этом проинформировала пресс-служба клуба.

Руководство приняло отставку 44-летнего специалиста.

С июня 2015 года Бахшиев работал тренером дублирующего состава "Габалы", а с июля 2017 года возглавил "дублеров". Специалист, назначенный главным тренером клуба в августе 2019 года, выводил команду на поле в общей сложности в 155 матчах.

Под его руководством "Габала" победила 52 раза, 41 раз сыграла вничью и 62 раза проиграла. "Габала" выиграла в сезоне 2022-2023 Кубок Азербайджана под руководством Бахшиева.

İdman.biz

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