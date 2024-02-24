Выше ""Бешикташа" и "Атлетика": Карабах" поднялся в рейтинге лучших в Европе

Объявлена ​​новый рейтинг лучших команд Европы.

Как сообщает İdman.biz, в список вошли 415 сильнейших клубов континента.

Азербайджан в таблице представлен 4 командами. «Карабах» занимает 64-е место в списке с 292 очками.

Команда Гурбана Гурбанова, выбившая «Брагу» (4:2, 2:3) в плей-офф Лиги Европы, поднялась на 6 позиций. "Карабах" опережает в таблице такие клубы, как "Атлетик", "Гент", "Бешикташ". "Нефтчи" занимает 241-е место с 27 очками, "Сабах" - на 260-м с 20 очками, а "Габала" - на 372-м с 5 очками.

Отметим, что список возглавляет «Реал» с 2345 очками.

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