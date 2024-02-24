24 Февраля 2024
RU

"На этот раз против "Байера" будут другие матчи" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
24 Февраля 2024 10:31
"На этот раз против "Байера" будут другие матчи" - ВИДЕО

«Среди наших относительных соперников «Байер» и «Ливерпуль» считались опасными. В последнее время леверкузенцы даже сильнее англичан».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил бывший игрок "Карабаха" Афтандил Гаджиев, который был гостем программы "İdman Bizdə".

42-летний специалист оценил жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы. Гаджиев сказал, что главное преимущество "Карабаха", соперника "Байера", - это хорошее знание соперника:

"Их команда очень сильна. Достаточно назвать 3-4 игроков. Виктор Бонифас, Флориан Вирц уже находятся в центре внимания многих топ-клубов. Они уже давно не терпят поражений. Единственное, что радует, это то, что мы знаем этого соперника. Выступление «Карабаха» на этом этапе - большое достижение для нашей страны. Выход в этот этап в меньшинстве в матче с «Брагой» вселяет надежду на то, что мы будем с оптимизмом смотреть на игру с «Байером». На этот раз против них пройдут другие матчи».

Отметим, что в первой игре 1/8 финала "Карабах" 7 марта примет "Байер" в Баку. Ответный матч состоится 14-го марта.

Эмин Ага

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

«Габала» рассталась с Эльмаром Бахшиевым
12:15
Азербайджанский футбол

«Габала» рассталась с Эльмаром Бахшиевым

Руководство приняло отставку 44-летнего специалиста
«Фенербахче» отправил в Баку скаутов ради бомбардира «Карабаха»
11:49
Футбол

«Фенербахче» отправил в Баку скаутов ради бомбардира «Карабаха»

Tурецкий клуб планирует усилить свою атакующую линию бомбардиром азербайджанской премьер-лиги
Ариф Асадов: "Карабаху" терять нечего"
10:59
Азербайджанский футбол

Ариф Асадов: "Карабаху" терять нечего"

"Эта команда будет хорошо играть и бороться"
Выше ""Бешикташа" и "Атлетика": Карабах" поднялся в рейтинге лучших в Европе
10:38
Азербайджанский футбол

Выше ""Бешикташа" и "Атлетика": Карабах" поднялся в рейтинге лучших в Европе

В список вошли 415 сильнейших клубов континента
"Нефтчи" сыграет в Товузе, дерби в Баку
09:51
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" сыграет в Товузе, дерби в Баку

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоятся две игры XXIV тура
3-е подряд поражение команды Рахиля
07:32
Азербайджанский футбол

3-е подряд поражение команды Рахиля

ЛКС потерпел неудачу в матче с ​​"Погонью"

Самое читаемое

Лига Европы: "КАРАБАХ" В 1/8 ФИНАЛА! - ВИДЕО
23 Февраля 00:22
Азербайджанский футбол

Лига Европы: "КАРАБАХ" В 1/8 ФИНАЛА! - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана "Карабах" сегодня провел очередную еврокубковую игру
Сколько заработал "Карабах"?
23 Февраля 09:28
Азербайджанский футбол

Сколько заработал "Карабах"?

Стала известна сумма призовых, заработанных "Карабахом", вышедшим в 1/8 финала Лиги Европы
Трансферная политика "Браги": соперник "Карабаха", зарабатывающий миллионы
21 Февраля 17:37
Мировой футбол

Трансферная политика "Браги": соперник "Карабаха", зарабатывающий миллионы

Объявлен список клубов, которые больше всего заработали на трансферах
Определился соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы - ФОТО
23 Февраля 15:19
Азербайджанский футбол

Определился соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы - ФОТО

Сегодня определился соперник "Карабаха", который стал первым азербайджанским клубом, вышедшим в 1/8 финала еврокубка