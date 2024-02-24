"На этот раз против "Байера" будут другие матчи" - ВИДЕО

«Среди наших относительных соперников «Байер» и «Ливерпуль» считались опасными. В последнее время леверкузенцы даже сильнее англичан».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил бывший игрок "Карабаха" Афтандил Гаджиев, который был гостем программы "İdman Bizdə".

42-летний специалист оценил жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы. Гаджиев сказал, что главное преимущество "Карабаха", соперника "Байера", - это хорошее знание соперника:

"Их команда очень сильна. Достаточно назвать 3-4 игроков. Виктор Бонифас, Флориан Вирц уже находятся в центре внимания многих топ-клубов. Они уже давно не терпят поражений. Единственное, что радует, это то, что мы знаем этого соперника. Выступление «Карабаха» на этом этапе - большое достижение для нашей страны. Выход в этот этап в меньшинстве в матче с «Брагой» вселяет надежду на то, что мы будем с оптимизмом смотреть на игру с «Байером». На этот раз против них пройдут другие матчи».

Отметим, что в первой игре 1/8 финала "Карабах" 7 марта примет "Байер" в Баку. Ответный матч состоится 14-го марта.

Эмин Ага

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