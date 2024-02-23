Гурбан Гурбанов: "В матче с "Байером" постараемся добиться хорошего результата"

"Байер" - одна из лучших, стабильно выступающих команд Европы".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов сайту агдамского клуба.

Комментируя сегодняшнюю жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы, опытный специалист напомнил, что с «Байером» они встречались на групповом этапе. Гурбанов заявил, что они постараются хорошо сыграть в матчах против сильного соперника:

"Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы завершилась интересным итогом. Соперником "Карабаха" стал "Байер", которого все хорошо знают по Бундеслиге и еврокубкам. Наши болельщики видели эту команду вживую на групповом этапе. Мы снова стали соперником этой команды.

Я посетил лагерь этого клуба, меня заинтересовали принципы их работы. Они создали очень серьезную команду. У них есть главный тренер, который не любит проигрывать. Думаю, это будет интересная игра. Хотя это сильный конкурент.

У нас была дискуссия и интересные идеи с Хаби Алонсо в Леверкузене. Встречи с «Байером» - это для нас большой опыт. Мы постараемся собрать команду, которая будет хорошо бороться ради наших болельщиков. Мы постараемся сыграть в хороший футбол и добиться хороших результатов. Приезд таких великих команд в Баку - это повод для любви к футболу в Азербайджане, отличный опыт для всех».

Отметим, что первый матч между "Карабахом" и "Байером" пройдет 7 марта в Баку, а ответный матч - через неделю в Леверкузене.

İdman.biz