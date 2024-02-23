23 Февраля 2024
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Исторический успех "Карабаха": до Болгарии осталась одна победа - РЕЙТИНГ УЕФА

Азербайджанский футбол
Новости
23 Февраля 2024 10:21
Исторический успех "Карабаха": до Болгарии осталась одна победа - РЕЙТИНГ УЕФА

Рейтинг стран УЕФА был объявлен после ответных матчей плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций.

Как сообщает İdman.biz, рейтинг Азербайджана увеличился.

Это случилось из-за выхода "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы. Благодаря победе агдамского клуба над «Брагой» в плей-офф (4:2, 2:3) в актив нашей страны записалось 1 бонусное очко, то есть к рейтингу прибавилось 0,250 очка.

При этом общий балл Азербайджана в сезоне достиг 5,625. По итогам последних 5 лет наш совокупный рейтинг составляет 19,875.

Позиция Азербайджана осталась неизменной. На данный момент наша страна, занимающая 27-е место, вплотную приблизилась к Болгарии. Коэффициент против несеянного 26-го места составляет 0,500. Всего лишь одной победы «Карабаха» будет достаточен для того, чтобы дойти до Болгарии и пройти ее по дополнительным показателям.

Место

Страны

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

Коэффициент

Команды

1

Англия

18.571

24.357

21.000

23.000

13.875

100.803

6/ 8

2

Испания

18.928

19.500

18.428

16.571

13.187

86.614

5/ 8

3

Италия

14.928

16.285

15.714

22.357

15.571

84.855

7/ 7

4

Германия

18.714

15.214

16.214

17.125

14.500

81.767

5/ 7

5

Франция

11.666

7.916

18.416

12.583

13.250

63.831

3/ 6

6

Нидерланды

9.400

9.200

19.200

13.500

9.800

61.100

2/ 5

7

Португалия

10.300

9.600

12.916

12.500

9.833

55.149

3/ 6

8

Бельгия

7.600

6.000

6.600

14.200

12.400

46.800

2/ 5

9

Турция

5.000

3.100

6.700

11.800

11.000

37.600

1/ 4

10

Шотландия

9.750

8.500

7.900

3.500

6.200

35.850

1/ 5

11

Чехия

2.500

6.600

6.700

6.750

12.750

35.300

3/ 4

12

Швейцария

6.400

5.125

7.750

8.500

4.800

32.575

1/ 5

13

Австрия

5.800

6.700

10.400

4.900

4.600

32.400

1/ 5

14

Дания

5.125

4.125

7.800

5.900

8.500

31.450

1/ 4

15

Норвегия

3.750

6.500

7.625

5.750

7.500

31.125

1/ 4

16

Израиль

2.375

7.000

6.750

6.250

8.000

30.375

2/ 4

17

Греция

4.900

5.100

8.000

2.125

8.600

28.725

2/ 5

18

Украина

7.200

6.800

4.200

5.700

4.100

28.000

5

19

Сербия

6.000

5.500

9.500

5.375

1.400

27.775

5

20

Польша

2.125

4.000

4.625

7.750

6.875

25.375

4

21

Хорватия

4.375

5.900

6.000

3.375

5.375

25.025

1/ 4

22

Кипр

5.125

4.000

4.125

5.100

3.750

22.100

4

23

Венгрия

4.500

4.250

2.750

5.875

4.500

21.875

4

24

Швеция

5.750

2.500

5.125

6.250

1.875

21.500

4

25

Румыния

5.875

3.750

2.250

6.250

3.250

21.375

4

26

Болгария

4.125

4.000

3.375

4.500

4.375

20.375

4

27

АЗЕРБАЙДЖАН

3.375

2.500

4.375

4.000

5.625

19.875

1/ 4

28

Словакия

3.000

1.500

4.125

6.000

5.000

19.625

4

29

Россия

4.666

4.333

5.300

4.333

0.000

18.632

0

30

Словения

2.000

2.250

3.000

2.125

3.875

13.250

4

31

Молдова

0.750

1.375

5.250

3.750

2.000

13.125

4

32

Косово

1.500

1.833

2.333

2.875

3.000

11.541

4

33

Казахстан

3.375

1.000

2.875

1.125

3.125

11.500

4

34

Финляндия

1.625

1.375

3.750

2.625

1.750

11.125

4

35

Ирландия

1.250

1.875

2.875

3.375

1.500

10.875

4

36

Армения

2.750

1.375

1.875

2.375

2.250

10.625

4

37

Латвия

2.250

1.375

2.625

2.750

1.625

10.625

4

38

Фарерские острова

1.125

2.750

1.500

2.250

2.750

10.375

4

39

Босния и Герцоговина

1.500

2.625

1.625

2.000

2.250

10.000

4

40

Лихтенштейн

2.500

0.500

0.000

6.500

0.500

10.000

1

41

Исландия

0.625

0.625

1.500

3.000

3.833

9.583

3

42

Северная Ирландия

2.375

2.833

1.625

1.250

1.125

9.208

4

43

Люксембург

3.000

1.000

1.250

1.125

2.250

8.625

4

44

Литва

1.625

1.625

1.750

2.375

1.125

8.500

4

45

Мальта

0.750

1.500

1.875

2.625

1.500

8.250

4

46

Грузия

2.250

1.750

1.250

1.125

1.250

7.625

4

47

Албания

0.750

2.000

1.625

0.875

2.125

7.375

4

48

Эстония

0.875

1.375

3.666

1.166

0.125

7.207

4

49

Беларусь

2.500

1.500

0.250

0.625

1.750

6.625

4

50

Северная Македония

0.500

1.750

0.625

1.625

1.500

6.000

4

51

Андорра

1.500

0.666

1.500

0.666

1.666

5.998

3

52

Уэльс

1.000

1.500

1.500

1.166

0.625

5.791

4

53

Черногория

1.000

1.625

0.750

1.000

1.333

5.708

3

54

Гибралтар

1.000

1.666

1.250

0.875

0.166

4.957

3

55

Сан-Марино

0.000

0.500

0.166

0.833

0.333

1.832

3

İdman.biz

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