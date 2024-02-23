Исторический успех "Карабаха": до Болгарии осталась одна победа - РЕЙТИНГ УЕФА

Рейтинг стран УЕФА был объявлен после ответных матчей плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций.
Как сообщает İdman.biz, рейтинг Азербайджана увеличился.
Это случилось из-за выхода "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы. Благодаря победе агдамского клуба над «Брагой» в плей-офф (4:2, 2:3) в актив нашей страны записалось 1 бонусное очко, то есть к рейтингу прибавилось 0,250 очка.
При этом общий балл Азербайджана в сезоне достиг 5,625. По итогам последних 5 лет наш совокупный рейтинг составляет 19,875.
Позиция Азербайджана осталась неизменной. На данный момент наша страна, занимающая 27-е место, вплотную приблизилась к Болгарии. Коэффициент против несеянного 26-го места составляет 0,500. Всего лишь одной победы «Карабаха» будет достаточен для того, чтобы дойти до Болгарии и пройти ее по дополнительным показателям.
|
Место
|
Страны
|
19/20
|
20/21
|
21/22
|
22/23
|
23/24
|
Коэффициент
|
Команды
|
1
|
Англия
|
18.571
|
24.357
|
21.000
|
23.000
|
13.875
|
100.803
|
6/ 8
|
2
|
Испания
|
18.928
|
19.500
|
18.428
|
16.571
|
13.187
|
86.614
|
5/ 8
|
3
|
Италия
|
14.928
|
16.285
|
15.714
|
22.357
|
15.571
|
84.855
|
7/ 7
|
4
|
Германия
|
18.714
|
15.214
|
16.214
|
17.125
|
14.500
|
81.767
|
5/ 7
|
5
|
Франция
|
11.666
|
7.916
|
18.416
|
12.583
|
13.250
|
63.831
|
3/ 6
|
6
|
Нидерланды
|
9.400
|
9.200
|
19.200
|
13.500
|
9.800
|
61.100
|
2/ 5
|
7
|
Португалия
|
10.300
|
9.600
|
12.916
|
12.500
|
9.833
|
55.149
|
3/ 6
|
8
|
Бельгия
|
7.600
|
6.000
|
6.600
|
14.200
|
12.400
|
46.800
|
2/ 5
|
9
|
Турция
|
5.000
|
3.100
|
6.700
|
11.800
|
11.000
|
37.600
|
1/ 4
|
10
|
Шотландия
|
9.750
|
8.500
|
7.900
|
3.500
|
6.200
|
35.850
|
1/ 5
|
11
|
Чехия
|
2.500
|
6.600
|
6.700
|
6.750
|
12.750
|
35.300
|
3/ 4
|
12
|
Швейцария
|
6.400
|
5.125
|
7.750
|
8.500
|
4.800
|
32.575
|
1/ 5
|
13
|
Австрия
|
5.800
|
6.700
|
10.400
|
4.900
|
4.600
|
32.400
|
1/ 5
|
14
|
Дания
|
5.125
|
4.125
|
7.800
|
5.900
|
8.500
|
31.450
|
1/ 4
|
15
|
Норвегия
|
3.750
|
6.500
|
7.625
|
5.750
|
7.500
|
31.125
|
1/ 4
|
16
|
Израиль
|
2.375
|
7.000
|
6.750
|
6.250
|
8.000
|
30.375
|
2/ 4
|
17
|
Греция
|
4.900
|
5.100
|
8.000
|
2.125
|
8.600
|
28.725
|
2/ 5
|
18
|
Украина
|
7.200
|
6.800
|
4.200
|
5.700
|
4.100
|
28.000
|
5
|
19
|
Сербия
|
6.000
|
5.500
|
9.500
|
5.375
|
1.400
|
27.775
|
5
|
20
|
Польша
|
2.125
|
4.000
|
4.625
|
7.750
|
6.875
|
25.375
|
4
|
21
|
Хорватия
|
4.375
|
5.900
|
6.000
|
3.375
|
5.375
|
25.025
|
1/ 4
|
22
|
Кипр
|
5.125
|
4.000
|
4.125
|
5.100
|
3.750
|
22.100
|
4
|
23
|
Венгрия
|
4.500
|
4.250
|
2.750
|
5.875
|
4.500
|
21.875
|
4
|
24
|
Швеция
|
5.750
|
2.500
|
5.125
|
6.250
|
1.875
|
21.500
|
4
|
25
|
Румыния
|
5.875
|
3.750
|
2.250
|
6.250
|
3.250
|
21.375
|
4
|
26
|
Болгария
|
4.125
|
4.000
|
3.375
|
4.500
|
4.375
|
20.375
|
4
|
27
|
АЗЕРБАЙДЖАН
|
3.375
|
2.500
|
4.375
|
4.000
|
5.625
|
19.875
|
1/ 4
|
28
|
Словакия
|
3.000
|
1.500
|
4.125
|
6.000
|
5.000
|
19.625
|
4
|
29
|
Россия
|
4.666
|
4.333
|
5.300
|
4.333
|
0.000
|
18.632
|
0
|
30
|
Словения
|
2.000
|
2.250
|
3.000
|
2.125
|
3.875
|
13.250
|
4
|
31
|
Молдова
|
0.750
|
1.375
|
5.250
|
3.750
|
2.000
|
13.125
|
4
|
32
|
Косово
|
1.500
|
1.833
|
2.333
|
2.875
|
3.000
|
11.541
|
4
|
33
|
Казахстан
|
3.375
|
1.000
|
2.875
|
1.125
|
3.125
|
11.500
|
4
|
34
|
Финляндия
|
1.625
|
1.375
|
3.750
|
2.625
|
1.750
|
11.125
|
4
|
35
|
Ирландия
|
1.250
|
1.875
|
2.875
|
3.375
|
1.500
|
10.875
|
4
|
36
|
Армения
|
2.750
|
1.375
|
1.875
|
2.375
|
2.250
|
10.625
|
4
|
37
|
Латвия
|
2.250
|
1.375
|
2.625
|
2.750
|
1.625
|
10.625
|
4
|
38
|
Фарерские острова
|
1.125
|
2.750
|
1.500
|
2.250
|
2.750
|
10.375
|
4
|
39
|
Босния и Герцоговина
|
1.500
|
2.625
|
1.625
|
2.000
|
2.250
|
10.000
|
4
|
40
|
Лихтенштейн
|
2.500
|
0.500
|
0.000
|
6.500
|
0.500
|
10.000
|
1
|
41
|
Исландия
|
0.625
|
0.625
|
1.500
|
3.000
|
3.833
|
9.583
|
3
|
42
|
Северная Ирландия
|
2.375
|
2.833
|
1.625
|
1.250
|
1.125
|
9.208
|
4
|
43
|
Люксембург
|
3.000
|
1.000
|
1.250
|
1.125
|
2.250
|
8.625
|
4
|
44
|
Литва
|
1.625
|
1.625
|
1.750
|
2.375
|
1.125
|
8.500
|
4
|
45
|
Мальта
|
0.750
|
1.500
|
1.875
|
2.625
|
1.500
|
8.250
|
4
|
46
|
Грузия
|
2.250
|
1.750
|
1.250
|
1.125
|
1.250
|
7.625
|
4
|
47
|
Албания
|
0.750
|
2.000
|
1.625
|
0.875
|
2.125
|
7.375
|
4
|
48
|
Эстония
|
0.875
|
1.375
|
3.666
|
1.166
|
0.125
|
7.207
|
4
|
49
|
Беларусь
|
2.500
|
1.500
|
0.250
|
0.625
|
1.750
|
6.625
|
4
|
50
|
Северная Македония
|
0.500
|
1.750
|
0.625
|
1.625
|
1.500
|
6.000
|
4
|
51
|
Андорра
|
1.500
|
0.666
|
1.500
|
0.666
|
1.666
|
5.998
|
3
|
52
|
Уэльс
|
1.000
|
1.500
|
1.500
|
1.166
|
0.625
|
5.791
|
4
|
53
|
Черногория
|
1.000
|
1.625
|
0.750
|
1.000
|
1.333
|
5.708
|
3
|
54
|
Гибралтар
|
1.000
|
1.666
|
1.250
|
0.875
|
0.166
|
4.957
|
3
|
55
|
Сан-Марино
|
0.000
|
0.500
|
0.166
|
0.833
|
0.333
|
1.832
|
3
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