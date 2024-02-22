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Вагиф Садыхов: "Сегодня "Карабах" добьется еще одного исторического результата"

Азербайджанский футбол
Интервью
22 Февраля 2024 11:54
Вагиф Садыхов: "Сегодня "Карабах" добьется еще одного исторического результата"

"Мы всегда ждем от "Карабаха" уверенного результата и успешной игры».

Об этом İdman.biz заявил вице-президент АФФА Вагиф Садыгов.

Он поделился ожиданиями от ответного матч "Карабаха" с "Брагой" в стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА. По словам Садыхова, сегодня в Азербайджане не будет человека, который не поддерживал бы "Карабах":

"Это будет очень трудный матч. Потому что «Брага» в ответном поединке постарается показать одну из своих лучших игр, чтобы сохранить свою репутацию. Однако в такой ситуации я ожидаю от чемпиона Азербайджана положительного результата перед своими болельщиками. Я считаю, что сегодня «Карабах» добьется еще одного исторического результата. Наша команда сыграет хорошо. Мы будем довольны любым результатом. Он позволит нам продолжить наше путешествие».

Отметим, что матч между «Карабахом» и «Брагой», который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется сегодня в 21:45. В первом матче чемпион Азербайджана победил со счетом 4:2.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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