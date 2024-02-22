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Исторический шанс: "Карабах" в шаге от 1/8 финала - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Азербайджанский футбол
Новости
22 Февраля 2024 21:45
Исторический шанс: "Карабах" в шаге от 1/8 финала - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Чемпион Азербайджана «Карабах» сегодня проведет очередную кврокубовую игру.

Как сообщает İdman.biz, агдамский клуб примет участие в ответном матче плей-офф Лиги Европы.

Команда Гурбана Гурбанова примет в Баку «Брагу». Победив в Португалии со счетом 4:2, "Карабах" должен сохранить свое преимущество, чтобы выйти в 1/8 финала. Если агдамцам, которые попытаются воспользоваться историческим шансом, это удастся, они станут первым азербайджанским клубом, вошедшим в число 16 сильнейших в еврокубках.

Отметим, что жеребьевка 1/8 финала будет проведена завтра. 8 команд, прошедших стадию плей-офф, встретятся с занявшими 1-е места в групповом этапе Лиги Европы.

Лига Европы
Плей-офф, ответная игра
22 февраля
21:45. «Карабах» – «Брага»
Судья: Георгий Кабаков (Болгария).
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

"Карабах": 99. Андрей Лунев, 29. Марко Вешович, 44. Эльвин Джафаргулиев, 13. Бахлул Мустафазаде, 55. Бадави Гусейнов (к), 7. Яссин Бензия, 6. Жулио Ромао, 8. Марко Янкович, 10. Абдулла Зубир, 15. Леандро Андраде, 18. Жуниньо Олавио

Резервные игроки: 23. Лука Гугешашвили, 89. Агабала Рамазанов, 2. Матеус Силва, 5. Максим Медведев, 81. Кевин Медина, 17. Хамиду Кейта, 19. Редон Джиджа, 24. Алексей Исаев, 30. Аббас Гусейнов, 27. Торал Байрамов, 65. Патрик Андраде, 90. Нариман Ахундзаде

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

«Брага»: 1. Матеуш, 2. Виктор Гомеш, 15. Паулу Оливейра, 4. Сику Ниакате, 26. Кристиан Борха, 28. Жоау Моутинью, 22. Пицци, 16. Родриго Саласар, 23. Симон Банза, 9. Абель Руис (к), 11. Рожер Фернандес,

Резервные игроки: 12. Тиаго Са, 91. Лукас Хорничек, 5. Сердар Саатчи, Жозе 6. Фонте, 10. Шер Ндур, 17. Йосафат Мендес, 7. Брума, 20. Рони Лопес, 18. Витор Карвалью, 55. Чиссумба , 59. Ян Саид, 90. Джибрил Сумаре, 14. Альваро Джало

Главный тренер: Артур Жорже

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

Первая игра - 4:2

İdman.biz

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