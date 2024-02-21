Главный тренер "Браги": "Наша главная цель - пройти этап" - ИНТЕРВЬЮ

«Счет прошлого матча говорит о том, что перед нами стоит трудная миссия».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Браги" Артур Жорже на пресс-конференции, состоявшейся перед матчем плей-офф Лиги Европы УЕФА с "Карабахом" в Баку.

Тренер португальской команды, проигравшей первый матч со счетом 2:4, заявил, что в любом случае на ответную игру они пойдут с большим желанием: "Мы постараемся изменить ситуацию по-своему".

- Эта игра очень важна для вас?

- ⁠Нет, эта встреча ничего не решает. Наша команда недавно выиграла Кубок Португалии. Мы можем продолжить наши успехи, даже не пройдя этап. Мы не можем выиграть все игры. Сезон еще не окончен. Есть время победить. Каждый игрок «Браги» должен бороться за победу. Но сделать это во всех матчах невозможно.

- ⁠Чтобы завтра перевести игру в дополнительное время, нужно забить сопернику два мяча. Для "Браги" это не является невозможным. Но как для этого играть?

- Полностью с вами согласен. Есть много требований. Очень важно, чтобы футболисты получали удовольствие от игры. После первого матча игроки сказали в раздевалке, что это еще не конец. Мы можем изменить результат.

- ⁠Все ли планы по прохождению этапа? Или вам достаточно победить с минимальной разницей?

- Прежде всего, большое спасибо за гостеприимство. Мы очень хотим выиграть завтрашний матч. Нашу команду ждёт сильный соперник. Наша главная цель завтра - пройти этап.

- Причиной вашей неудачи в матче с «Карабахом» стало поражение от «Спортинга» со счетом 0:5 в чемпионате страны перед этим матчем, или вы не воспринимали чемпиона Азербайджана всерьез?

- ⁠Нет, наш пропущенный первый гол стал ключевым моментом в игре. Важным было то, что в первом матче "Карабах" нас превосходил. Но на нынешнем этапе соревнований было бы неправильно недооценить любого соперника. Мы знаем, что «Карабах» - сильный соперник. В команде есть сильные игроки.

- «Карабах» тактически победил вас в выездной игре. Какую ротацию вы думаете сделать, чтобы сыграть лучше в Баку?

- «Карабах» имел преимущество в первой игре. Особенно во втором тайме был определенный период, когда моя команда потеряла голову. Но в завтрашнем матче нам придется быть осторожными с первой секунды и до последней.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Брагой", который состоится завтра, начнется в 21:45.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz