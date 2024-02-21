"Клуб 100" в еврокубках - в списке 4 игрока "Карабаха"

Объявлен список постсоветских футболистов, сыгравших больше всего матчей в еврокубках.

Как сообщает İdman.biz, в таблицу вошли те, кто сыграл 100 и более матчей.

Этого добились 19 игроков. Азербайджан в таблице представляют 4 игрока.

Больше в таблице представлены только Россия и Украина. 6 россиян и 5 украинцев сыграли не менее 100 игр в Кубке Европы. В списке 2 игрока из Беларуси, один - из Грузии.

Рекордсменом Азербайджана является Максим Медведев. Защитник, сыгравший 126 игр, занимает 8-е место в списке.

На счету Гара Гараева, занимающего 9-е место, 120 матчей в еврокубках.

Рашад Садыхов провел 113 матчей и занимает 11-е место в таблице. Ричард Алмейда занимает 18-е место (102 матча).

Отметим, что Максим и Ричард в настоящее время носят форму «Карабаха». Двое других игроков также долгие годы носили форму агдамского клуба. Гара теперь защищает честь «Нефтчи», а Садыхов является главным тренером «Зиры».

İdman.biz