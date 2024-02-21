Гурбан Гурбанов: "И завтра свое слово скажет моя команда" - ИНТЕРВЬЮ

«Завтра нас ждет действительно важная и ценная игра».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции, состоявшейся перед ответным матчем с "Брагой" (Португалия) в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Опытный специалист заявил, что не хочет слишком много говорить об этом:

«Не нужно слишком много говорить о сопернике. В Португалии я упомянул, что счет нас не должен обманывать. Я верю, что в Баку мои игроки будут играть более охотно и правильно. А еще они покажут классную игру. У нас есть время до завтра. Мы хотим закончить игру на хорошей ноте. Мы сделаем все возможное и постараемся воспользоваться этой возможностью».

- Готова ли команда? Травмированных нет?

- Всё хорошо.

- В «Браге» все говорят, что приедут в Баку только ради победы. Как это может повлиять на команду психологически?

- Это ожидаемо. Потому что это хороший клуб. У них было много шансов выйти в следующий этап. Но я не думаю, что это повлияет на моих игроков психологически. Мы знакомы с мощью «Браги». Мы знали, как они играют, еще до матча. В разговоре с командой после игры мы отметили, что в матче в Баку нам предстоит сыграть быстро, внимательно и хорошо. Они очень быстрые. Это команда, которая уже много лет играет в такую ​​напряженную игру. Поэтому мы очень хорошо готовы к ответной игре.

- ⁠Завтрашняя игра - это шанс для азербайджанского футбола заявить о себе в Европе.

- ⁠Если посмотреть на сегодняшние результаты, возможно, стоит задуматься над этим. Но каждую победу, одержанную в Европе, сегодня следует считать большим успехом в азербайджанском футболе. Потому что нам нужны такие успехи, чтобы стать более стабильными. А в плей-офф победы очень важны для уверенности игроков и болельщиков. Это также объединяет всех. Для меня важнее так любить футбол, настраивать болельщиков на такие игры. Даже если мы сделаем это, мы можем остаться там, где находимся. Нам нужно достигать этого уровня в каждой игре. Такие победы делают нас более мотивированными и уверенными в себе. Также возрастает интерес к футболу не только болельщиков, но и государственных структур. Я всегда хотел, чтобы в Азербайджан приезжали большие клубы. На этом нельзя останавливаться. Мы выиграли первый матч. Даже если завтра мы проиграем, это неплохой результат. Потому что нам удалось выиграть выездной матч.

- ⁠В начале сезона вы прогнозировали, что зайдете так далеко?

- ⁠Мы всегда ставим перед собой цель. Мы хотим быть лучше с каждым годом. Все начинается с нашего внутреннего чемпионата. У нас было огромное желание дойти до этого этапа, но не было требования. Нашей первой целью было выйти как минимум в групповой этап Лиги Европы. К счастью, мы это сделали. Мы выступили неплохо. Все продолжалось по плану. Я и сегодня верю своим игрокам, они вносят большой вклад в наш прогресс. И завтра моя команда скажет свое слово на поле. Я им верю и доверяю. Самое главное, мы подходим к игре правильно. Я верю, что у нас есть силы сделать все лучше.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Брагой" начнется в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. В первом матче представитель Агдама победил со счетом 4:2.

Банучичак Гусейнли

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