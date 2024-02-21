Фарид Гаибов: "Мы верим в "Карабах"

"Желаю успехов "Карабаху".

Об этом İdman.biz заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Он высказал свое мнение по поводу ответного матча "Карабаха" с "Брагой" в стадии плей-офф Лиги Европы. Гаибов подчеркнул, что будет смотреть матч со стадиона и верит в чемпиона Азербайджана:

"Завтра мы все будем на стадионе. Приглашаю всех на игру. Я верю, что стадион будет заполнен болельщиками. Мы все верим в нашу команду и желаем ей успехов».

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Брагой" начнется в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. В первом матче в Португалии представитель Агдама победил со счетом 4:2.

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