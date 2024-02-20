Объявлен состав "Браги" на матч с "Карабахом"

Определился состав команды "Брага", которая встретится в Баку с "Карабахом" в ответном матче плей-офф Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер Артур Жорже рассчитывает на 23 игроков.

После почти месячного перерыва в команде появился Брума. Он завершил процесс восстановления после операции на мениске. Рикарду Орта и на этот раз останется вне состава.

Вратари: Матеус, Тьяго Са, Лукас Горничек;

Защитники: Сердар, Ниакате, Фонте, Паулу Оливейра, Джо Мендес, Чиссумба, Виктор Гомес, Борха;

Полузащитники: Шер Ндур, Саласар, Витор Карвалью, Пицци, Жоау Моутинью, Сумаре;

Нападающие: Брума, Абель Руис, Альваро Джало, Рони Лопес, Рожер, Симон Банза.

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