Надежное преимущество азербайджанских клубов - АНАЛИТИКА

"Карабах" на этой неделе встретится с "Брагой" в ответном матче стадии плей-офф Лиги Европы и выйдет на домашний матч с преимуществом в 2 мяча.

Как сообщает İdman.biz, в четвертый раз в истории еврокубков азербайджанская команда попытается защитить завоеванное на выезде преимущество в два мяча.

Подобный результат был зафиксирован трижды до победы "Карабаха" со счетом 4:2. Во всех этих противостояниях наши дружины проходили в следующий этап. Однако в тех поединках результаты наших команд, игравших дома, были разными, как и названия.

Ажиотаж за "Нефтчи"

Первый такой успех был достигнут в сезоне 2016/17. Играя в Лиге Европы, «Нефтчи» на Мальте обыграл «Бальцан» со счетом 2:0.

Встреча в Баку началась для нашего представителя удачно. «Черно-белые» сумели открыть счет. Однако два пропущенных позже гола вызвали серьезные опасения. На 67-й минуте мальтийцы, вырвавшиеся вперед со счетом 2:1, получили шанс пройти в следующий этап. Если бы они забили еще раз, то за счет правила гостевого гола, которое действовало в то время, могли бы огорчить "Нефтчи". Но наш представитель смог защитить счет.

Снова 67-я минута

Азербайджанские клубы одержали две выездные победы в текущем сезоне. «Сабах» забил два безответных гола в ворота РФШ в Латвии в рамках Лиги Конференций. И снова 67-я минута создала опасность. После пропущенного гола «Сабах» столкнулся с риском, что к матчу будет добавлено дополнительное время. Но наш представитель, быстро вернувшийся в игру, забил два гола и победил дома - 2:1.

Шесть месяцев назад

«Карабах» во второй раз выйдет на ответный матч дома с преимуществом в два мяча. В августе агдамский клуб забил два безответных гола в ворота словенской «Олимпии». Команда Гурбана Гурбанова, открывшая счет в Баку, увеличила свое преимущество по ходу матча. После этого гостей хватило только на 1:1 в ответном матче.

Отметим, что "Карабах", победивший в Португалии "Брагу" со счетом 4:2, 22 февраля примет своего соперника в Баку.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz