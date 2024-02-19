Игрок "Браги": "У нас есть все, чтобы пройти "Карабах"

«Мой гол был очень важен. Потому что я смог помочь своей команде».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок "Браги" Шер Ндур.

20-летний французский полузащитник, забивший победный гол своей команды в домашнем матче против «Фаренсе» чемпионата Португалии (2:1), амбициозно высказался о предстоящем матче стадии плей-офф Лиги Европы с «Карабахом» в Баку:

«В предыдущей игре мы обыграли очень сильную и хорошо организованную команду. Теперь пришло время отдохнуть и хорошо подготовиться к встрече с «Карабахом». Потому что у нас есть все необходимое, чтобы изменить ситуацию и пройти этап. Прекращение серии без побед было очень важным. Мы вместе хорошо сыграли и теперь продолжим в том же духе».

Отметим, что ответный матч между «Карабахом» и «Брагой» состоится 22 февраля.

İdman.biz