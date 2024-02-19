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Футболистом "Карабаха" интересуются три клуба

Азербайджанский футбол
Новости
19 Февраля 2024 11:19
Футболистом "Карабаха" интересуются три клуба

Футболистом «Карабаха» Абдуллой Зубиром интересуются европейские клубы.

Как сообщает İdman.biz, французская пресса утверждает, что 33-летним полузащитником интересуются три клуба.

Легионер, забивший 2 гола в матче Лиги Европы против португальской "Браги", был выбран игроком недели и привлек внимание клубов, выступающих в ведущих футбольных лигах. Немецкий "Аугсбург" и шотландский "Селтик" рассматривают возможность приобретения французского футболиста в свою команду. Зубиром также серьезно интересуется неназванный французский клуб. Эти команды планируют приобрести футболиста, контракт с которым истекает летом, после чего он станет свободным агентом.

Отметим, что Зубир перешёл из французского клуба «Ланс» в «Карабах» в 2018 году.

İdman.biz

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