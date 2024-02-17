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"Неудачные результаты породили страх в команде"

Азербайджанский футбол
Новости
17 Февраля 2024 22:20
"Неудачные результаты породили страх в команде"

«Это была интересная, динамичная, напряженная игра. Обе команды могли победить».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Шахин Диниев, главный тренер «Сабаила»​​, сыгравшего вничью с «Араз-Нахчываном» в XXIII туре Премьер-лиги Азербайджана.

Опытный специалист прокомментировал результат 2:2. Он рассказал, что команда развивается от игры к игре:

«С 19-го тура по 23-й наблюдается улучшение игры команды. Мы пропустили гол после грубой ошибки в первом тайме. Во втором тайме полностью доминировали на поле. Думаю, что мы на правильном пути. Если найдем стабильный состав, то будем играть хорошо. Есть два момента. Один - психологический фактор, другой - функциональная подотовка. Ребята прошли хорошую физическую подготовку. Функциональной подготовки хватит и на 180 минут. Плохие результаты после 12-го тура вызвали страх в команде. Они хотят победить. Нам это немного мешает».

Шахин Диниев отметил, что команда должна идти к чемпионству шаг за шагом:

«Эта команда несколько лет боролась за то, чтобы остаться в Премьер-лиге. Теперь мы стали середняком. Нам нужно идти шаг за шагом, мы не можем стать чемпионами внезапно. Нам необходимо заложить фундамент и каждые 6 месяцев укреплять недостающие позиции. «Сабаил» уже не мальчик для битья. Согласен, наш местный отбор не слишком удался. Некоторые думают, что наш бюджет настолько велик, что мы можем все. У нас проблема в плане местных футболистов. Но они делают то, что могут. Даже если будет пафосно, но я скажу это. Сегодня нам следует думать об азербайджанском футболе. Все клубы борются за место в еврокубках. Все это мешает сборной. Если бы я думал только о себе, то сказал, что следует играть с 11 легионерами».

Отметим, что «Сабаил» покинул поле с одним очком во второй игре подряд.

İdman.biz

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