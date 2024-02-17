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Президент "Браги" негодует после матча с "Карабахом"

Азербайджанский футбол
Новости
17 Февраля 2024 12:28
Президент "Браги" негодует после матча с "Карабахом"

Президент «Браги» Антонио Сальвадор выступил с резкой критикой в адрес игроков после домашнего поражения в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы от "Карабаха" (2:4).

Idman.biz сообщает, что глава клуба сразу после встречи отправился в раздевалку. Он высказал футболистам свое недовольство, просил их проявить уверенность в себе, уважать ценности клуба и заканчивать с неудачными результатами.

Сальватор заявил, что они должны добиться успеха в матче чемпионата с "Фаренсе" и "Карабахом" в Баку. Из-за неожиданного появления президента клуба в раздевалке тренер Артур Жорже опоздал на послематчевую пресс-конференцию.

İdman.biz

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