«Карабах» оформил юбилейную победу наших клубов в Лиге Европы

Азербайджанские фубольные клубы увеличили число победных матчей в Лиге Европы до восьмидесяти.

Как сообщает Idman.biz, выигрыш "Карабаха" у "Браги" в гостях (4:2) оказался для данной статистики юбилейным.

До победы в Португалии наши клубы 79 раз добились положительных результатов в 267 проведенных встречах. 6 из них пришлись на период, когда турнир назывался Кубком УЕФА, а 74 - в период Лиги Европы.

Первая победа в Лиге Европы датирована сезоном 1996/97. Тогда "Нефтчи" одержал победу со счетом 2:1 в матче Кубка УЕФА над софийским "Локомотивом" в Баку.

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