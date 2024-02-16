Абдулла Зубир в числе кандидатов на звание игрока недели

Объявлены кандидаты на звание игрока недели Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, на звание лучшего в первых матчах стадии плей-офф также претендует игрок "Карабаха" Абдулла Зубир.

Французский полузащитник забил два гола в матче против «Браги» в Португалии. Большую роль в победе со счетом 4:2 сыграл его дубль. Другими кандидатами на награду являются Мауро Икарди («Галатасарай»), Анхель ди Мария («Бенфика») и Рубен Лофтус Чик («Милан»).

Отметим, что игрок недели будет определен путем голосования на сайте УЕФА.

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