Артур Жорже: "Игра с "Карабахом" будет тяжелой"

«Карабах - очень сильный соперник. Они каждый год играют в еврокубках».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Браги" Артур Жорже.

Португальский специалист отметил, что первая игра против "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы будет сложной:

"Соперник доминирует в национальном чемпионате. Это будет тяжелая игра. Нам нужно побеждать, чтобы получить преимущество перед ответным матчем. "Карабах" постарается обойти нас, и мы должны быть готовы к борьбе".

Артур Жоржерассказал о тяжелом поражении от «Спортинга» в последней игре чемпионата Португалии:

«Последнее поражение стало для нас тяжелым ударом. Мы этого не ждали. Теперь у нас есть возможность. Мы хотим сохранить в команде положительную энергию и постараемся оправдать ожидания болельщиков».

Отметим, что первую игру стадии плей-офф Лиги Европы "Карабах" сыграет с "Брагой" завтра в Португалии.

İdman.biz