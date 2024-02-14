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Артур Жорже: "Игра с "Карабахом" будет тяжелой"

Азербайджанский футбол
Новости
14 Февраля 2024 23:47
Артур Жорже: "Игра с "Карабахом" будет тяжелой"

«Карабах - очень сильный соперник. Они каждый год играют в еврокубках».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Браги" Артур Жорже.

Португальский специалист отметил, что первая игра против "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы будет сложной:

"Соперник доминирует в национальном чемпионате. Это будет тяжелая игра. Нам нужно побеждать, чтобы получить преимущество перед ответным матчем. "Карабах" постарается обойти нас, и мы должны быть готовы к борьбе".

Артур Жоржерассказал о тяжелом поражении от «Спортинга» в последней игре чемпионата Португалии:

«Последнее поражение стало для нас тяжелым ударом. Мы этого не ждали. Теперь у нас есть возможность. Мы хотим сохранить в команде положительную энергию и постараемся оправдать ожидания болельщиков».

Отметим, что первую игру стадии плей-офф Лиги Европы "Карабах" сыграет с "Брагой" завтра в Португалии.

İdman.biz

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