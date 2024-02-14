Вратарь "Зиры" передал все тайны "Карабаха" в Португалию...

"Брага" - фаворит. Но к играм с "Карабахом" у них должен быть профессиональный подход".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил вратарь "Зиры" Тьяго Силва.

28-летний футболист высказал свои мысли перед матчем стадии плей-офф Лиги Европы между "Брагой" и "Карабахом":

"Если вы думаете, что эти игры будут легкими, то это не так. У «Карабаха» больше шансов добиться хорошего результата в домашнем матче. Потому что «Брага» прилетит в Баку уставшая. Дорога далекая. Я не знаю, полетят ли они чартерным или регулярным рейсом. Чартера обычно не бывает. В этом случае дорога займет 9-10 часов".

Португальский вратарь также пожаловался на ветер в Баку:

"В последние дни погода улучшилась. Но ветер может начаться в любой момент. Это создаст много трудностей. Холод можно перенести, но трудно, когда он с ветром. У нас были матчи, в которых мы выбивали мяч, а ветер нес его обратно. Если это будет такой день, встреча будет очень сложной и неинтересной. Но я верю, что перед матчем погода будет лучше".

Легионер "Зиры", которая победила "Карабах" на старте текущего сезона, заявил, что агдамский клуб играет по-разному в чемпионате и в Европе:

"Карабах" в Европе отличается от "Карабаха" в чемпионате. Они больше доминируют на внутренней арене, больше играют в мяч, соперники играют на контратаках. Сам «Карабах» очень силен в контратаках. У них очень быстрые игроки, и если в передней линии есть брешь, они этим пользуются".

Тьяго придерживается мнения, что "Карабах" закроется в Португалии:

"Думаю, что "Карабах" будет закрыт, как в игре с "Байером". Если они это сделают, «Браге» придется быстро играть с мячом. Игроки "Карабаха" не привыкли к тому, что соперник диктует высокий темп. Если темп матча увеличивается, если есть быстрые передачи, он переходит в русло, к которому они не привыкли. В Португалии 30 напряженных туров. Здесь такого нет. «Карабах» проводит напряженные матчи против нас, «Сабаха» и «Нефтчи». Остальные команды против них закрыты и играют в невысоком темпе. «Брага» - одна из команд с лучшей линией нападения в чемпионате. Я думаю, что оборона "Карабаха" ждет боя. Они не привыкли часто играть один на один с соперником».

Силва рассказал, что "Карабах" давно думает о "Браге":

"Они были мотивированы на этот матч с января. Они не думают ни о каком клубе Азербайджана. В середине января мы сыграли с ними товарищеский матч. В "Карабахе" уже тогда говорили о "Браге". К этому поединку они готовились несколько месяцев с момента жеребьевки. Они много тренируются и хорошо готовятся».

Вратарь также вспомнил победу над "Карабахом":

"Азербайджану немного не хватает футбольного менталитета. Когда я впервые пришел в команду, нашим первым соперником в чемпионате был «Карабах». На сборах в Турции вся команда говорила, что этого соперника невозможно победить, они другого уровня и у нас нет шансов. Я сказал, почему нельзя, у них ведь тоже две ноги и две руки, всё можно. Мы выиграли тот матч. Здесь «Карабах» - лучшая команда и к ней нужно относиться с уважением. Но я не думаю, что они лучше нас. Они просто более стабильны и имеют большие возможности. Они сформировали две команды, чтобы бороться за титул. У нас маленький состав".

Отметим, что первый матч между "Брагой" и "Карабахом" состоится завтра в Португалии.

İdman.biz

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