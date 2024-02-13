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Гурбан Гурбанов: "Есть небольшое волнение, но это нормально" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
13 Февраля 2024 16:49
Гурбан Гурбанов: "Есть небольшое волнение, но это нормально" - ВИДЕО

"Все в порядке. Каждый из футболистов хорошо подготовлен к игре".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил журналистам в международном аэропорту «Гейдар Алиев» главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, отправляясь в Португалию на матч плей-офф Лиги Европы с "Брагой".

Опытный специалист рассказал, что в первом же матче с португальцами они постараются показать свою лучшую игру: "Небольшое волнение есть, но это нормально. У нас есть еще 2 дня, чтобы узнать соперника. Я не считаю, что поражение «Браги» в последнем матче чемпионата Португалии является показателем. Возможно, после результата 0:5 команда будет готовиться более ответственно. Потому что это совершенно другой турнир. Хоть «Брага» и проиграла в чемпионате страны, но выиграла Кубок. У каждой встречи своя мотивация. Я смотрел их последний матч. Игра не соответствовало счету. В любом случае, они пропустили 5 голов от «Спортинга». Но мы знаем, что к игре с нами «Брага» будет серьезно готовиться».

Гурбанов подчеркнул, что не верит в то, что «Брага» внесет какие-либо изменения в тактическую схему: «В целом, в средней линии могут быть некоторые изменения. Это также зависит от соперника. Однако маловероятно, что они изменят свою игровую систему».

«Карабах» также не будет вносить серьезных изменений перед матчем с «Брагой». По словам Гурбанова, перед его игроками возникнут дополнительные задачи: "Это неизбежно. Мы должны быть осторожны. Мы постараемся реализовать наш план. Ожидается, что нападающий «Браги» Симон Банза также примет участие в матче против нас».

Отметим, что встреча "Брага" - "Карабах" начнется 15 февраля в 00:00 по бакинскому времени.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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