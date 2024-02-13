Португальцы опасаются "Карабаха" - 8 шпионов

Португальская пресса опубликовала статью о «Карабахе», который встретится с «Брагой» в плей-офф Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, наши коллеги сосредоточили внимание на футболистах агдамцев, которые не понаслышке знают о «Браге». В статье под названием «8 шпионов Карабаха» говорилось, что Матеуш Силва, Кевин Медина, Патрик Андраде, Ричард Алмейда, Хамиду Кейта и Жуниор Олавио знают португальский футбол как свои пять пальцев, а пятеро из них играли против «Браги». «Матеуш Силва играл 2 матча против «Браги», когда играл в «Морейранше». Жуниньо нашел путь к воротам команды Артура Жорже в «Шавеше». Ришар Алмейда трижды встречался с «Брагой» в футболке «Жил Висенте». В одном из этих матчей была зафиксирована ничья, но в 2 случаях Ричард был расстроен поражением. Хамиду Кейта и Хулио Ромао также имеют горькие воспоминания о «Браге». Когда они играли с «Санта-Кларой», они были разгромлены со счетом 0:6».

Кроме того, было отмечено, что некоторые игроки хорошо знают друг друга: «В 2018 году Жозе Фонте и Ясин Бенсия были партнерами по команде в «Лилле». Саймон Банза и Абдулла Зубир вместе играли в «Лансе» в 2016 году. Еще один интересный факт: в сезоне 2017/18 Брюман пробился к воротам Андрея Лунёва, который носил форму «Зенита», когда играл за «Лейпциг». Поскольку Брума травмирован, он пропустит матчи с "Карабахом".



Отметим, что матч "Брага" - "Карабах" начнется 15 февраля в 00:00. Ответный матч состоится в Баку через неделю.

İdman.biz