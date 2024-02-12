Кержаков может сменить Мусаева в "Сабахе" - СЭ

По данным «СЭ», Александр Кержаков ведет переговоры с «Сабахом».

На посту главного тренера азербайджанского клуба 41-летний специалист может сменить Мурада Мусаева, с которым расстались после поражения от «Карабаха» (1:7).

Кроме того, к Кержакову проявил интерес один клуб из Узбекистана.

Ранее Кержаков сообщил, что ведет переговоры с зарубежным клубом.

İdman.biz сообщает, что последним клубом Кержакова был сербский «Спартак», откуда он был уволен в ноябре 2023 года. Ранее он также работал с «Кармиотиссой», «Пари НН», «Томью» и юношеской сборной России.

В то же время пресс-атташе «Сабаха» Эльнур Гамидов заявил, что клуб не рассматривает кандидатуру Александра Кержакова на пост главного тренера.

«Разговоров о назначении Александра Кержакова на должность главного тренера в «Сабахе» не было», - сказал Гамидов в беседе с корреспондентом Sport24.

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