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Гурбан Гурбанов: "Мы не в идеальной форме"

Азербайджанский футбол
Новости
11 Февраля 2024 22:38
Гурбан Гурбанов: "Мы не в идеальной форме"

«Это была очень интересная игра для болельщиков. Перед нами был другой «Сабах». Они изменили игровую систему».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Гурбан Гурбанов, главный тренер "Карабаха", сыгравшего вничью с "Сабахом" (3:3) в XXII туре Премьер-лиги Азербайджана.

Опытный специалист прокомментировал пропущенные голы:

«Были забиты красивые голы. Я даже аплодировал третьему голу соперника. Это был отличный гол. Я не буду комментировать голы, пропущенные Луневым. Тренер вратарей будет уделять этому больше внимания. Возможно, он выбрал неправильную позицию. Но Лунев - опытный вратарь. Иногда видишь, что без таких голов снижается способность мыслить. Когда случаются такие голы, ты более серьезно готовишься к предстоящим матчам.

Есть недостатки. Мы не в идеальной форме. Если пропускаем так много голов, значит, есть недостатки. Соперник провел хорошо продуманные атаки. Команда играла осторожно. Я не хочу винить здесь только линию защиты. В команде были некоторые недостатки. Если ты играешь в атаке, то неизбежно оставлять бреши - это нормально. Я не помню, чтобы в наши ворота было назначено столько пенальти. Хоть мы и проиграли, нам хотелось больше владеть мячом. Были хорошие результативные эпизоды. Мы все выиграем от пропущенных мячей».

Главный тренер "Карабаха" доволен игроками команды. Гурбанов отметил, что им не составит труда набраться мотивации на игру с "Брагой":

"Я доволен Бахлулом и Бадави. Если бы был здоров Кевин Медина, было бы лучше. Центральная линия обороны такова, что мы не можем ошибиться. Работать следует более внимательно и аккуратно. Еврокубковые игры совсем другие. Футболистов легко мотивировать. Играть против одного и того же соперника три раза за неделю утомительно. Но я не верю, что это повлияет на игру с «Брагой». У нас был план подготовки".

Отметим, что 10-матчевая победная серия "Карабаха" завершилась игрой против "Сабаха".

İdman.biz

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