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4 пенальти, 6 голов в матче "Карабах" - "Сабах" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
11 Февраля 2024 20:59
4 пенальти, 6 голов в матче "Карабах" - "Сабах" - ВИДЕО

Сегодня стартовал XXII тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, один матч прошел в первый игровой день.

Чемпион «Карабах» сыграл с вице-чемпионом «Сабахом». Одержав 10 побед подряд в Премьер-лиге, команда Гурбана Гурбанова старалась продолжить серию. Бакинский клуб без главного тренера в свою очередь старался отобрать очки у соперника, которого он победил три дня назад в матче-реванше Кубка Азербайджана.

Отметим, что тур завершится 13 февраля.

Азербайджанская Премьер-лига
XXII тур
11 февраля
19:00. «Карабах» - «Сабах» 3:3

Гол: Марко Янкович (31, пенальти), Олавио Жуниньо (64, пенальти), Яссин Бензия (90+7); Исак Бельфодил (45+1, пенальти, 54, пенальти), Теллур Муталлимов (90+5)

Главный судья: Раван Хамзазаде

"Карабах": 99. Андрей Лунев, 55. Бадави Гусейнов (к), 24. Алексей Исаев, 13. Бахлул Мустафазаде, 44. Эльвин Джафаргулиев, 10. Абдулла Зубир, 8. Марко Янкович, 18. Олавио Жуниньо, 2. Матеус Силва, 6. Жулио Ромао, 15. Леандро Андраде
Резервные игроки: 23. Лука Гугешашвили, 89. Амин Рамазанов, 20. Ричард Алмейда, 30. Аббас Гусейнов, 27. Торал Байрамов, 90. Нариман Ахундзаде, 29. Марко Вешович, 66. Патрик Андраде, 7. Ясин Бензия, 17. Хамиду Кейта, 11. Адама Диакаби, 19. Редон Джиджа
Главный тренер: Гурбан Гурбанов

«Сабах»: 1. Юсиф Иманов, 4. Эльвин Джамалов (к), 9. Анатолий Нуриев, 2. Амин Сейдиев, 5. Рахман Дашдамиров, 24. Маруан Хадуди, 14. Исак Бельфодил, 7. Боян Летич, 28. Кахим Пэррис, 12. Винсент Тиль, 27. Ярл Маргарита
Резервные игроки: 75. Эмиль Габибов, 76. Сулейман Гасанов, 10. Намик Алескаров, 17. Теллур Муталлимов, 6. Абдулах Хайбулаев, 40. Рауф Рустамлы, 88. Хаял Алиев, 25. Гусейн Мамедзаде, 44. Софиан Чакла, 70. Джесси Секидика, 19. Эммануэль Апе, 3. Джон Ирасабаль
Тренер: Руслан Гафитуллин
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

1

Карабах

22

16

3

3

55-20

51

2

Сумгаит

21

9

7

5

23-25

34

3

Нефтчи

21

9

5

7

25-20

32

4

Зира

21

8

7

6

14-12

31

5

Сабах

22

7

7

8

30-26

28

6

Араз-Нахчыван

21

7

6

8

23-26

27

7

Сабаил

21

7

6

8

28-32

27

8

Туран Товуз

21

7

5

9

34-32

26

9

Кяпаз

21

5

5

11

17-33

20

10

Габала

21

4

3

14

14-37

15

Бомбардиры: Олавио Жуниньо – 15, Яссин Бензия (оба «Карабах»), Александр Рамалингом, Педро Нуну (оба «Сабаил») – по 7 голов

İdman.biz

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