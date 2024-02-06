Сюрприз от игроков "Кяпаза" юному болельщику, который не смог сдержать слез - ФОТО

Футболисты «Кяпаза» сделали болельщику сюрприз на день рождения.

Как сообщает İdman.biz, Гусейн Гусейнли, которому исполнилось 13 лет, обратился в любимый клуб через социальную сеть.

Пожелав «Кяпазу» успехов в матчах второй части Премьер-лиги, болельщик написал, что свой день рождения он будет отмечать 6 февраля, и попросил, чтобы его мечта сбылась именно в этот день. Он рассказал, что желает отпраздновать свой день рождения вместе с игроками любимой футбольной команды. «Желто-синие» исполнили желание Гусейна.

Подросток, встретивший гостей у дверей, не смог сдержать слез радости. Поздравить его пришли Турал Рзаев, Али Самедов, Жуниор Мартинс и Олавале Онануга. Гусейн сильно обрадовался сюрпризу, а родители пригласили гостей в дом. Радостный поклонник заявил в ходе беседы, что никогда не забудет этот день рождения. Разрезая торт вместе с любимыми футболистами, юный болельщик сделал десятки памятных фотографий и получил поздравления.

Гусейн Гусейнли сказал, что для него это стало приятной неожиданностью:

"Я никогда не ожидал, что однажды игроки моей любимой команды, за которую я болею на стадионе, придут и поздравят меня с днем ​​рождения у нас дома. Самым большим подарком для меня стало то, что команда победила «Араз-Нахчыван». Я хотел бы поблагодарить всех игроков, которые пришли поздравить меня сегодня. Самое большое желание болельщиков и игроков команды - это, наверное, чтобы команда не велетела из Премьер-Лиги. Со следующего сезона наш «Кяпаз» будет выступать сильнее, прославит Гянджу и мы будем на более высоких местах в чемпионате».

Приглашение также стало неожиданным и для игроков «Кяпаза». Игроки, которые положительно на это отреагировали, стали первыми, кто это сделал. Али Самедов рассказал, что столкнулся с подобным впервые: «То есть мы даже посещаем дома фанатов. Нам было приятно. Хоть он и маленький, но один из больших поклонников «Кяпаза». Когда мы только вошли, мы это почувствовали и увидели в его глазах. Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть исполнятся все его мечты».

Онануга Олавале рассказал, что ему также нравится отмечать дни рождения: «Я поздравляю Гусейна с днем ​​рождения, желаю ему долгих лет жизни и жизни, полной успехов. Вообще, я люблю дни рождения. Замечательно разделить его радость в такой день».

По словам Гусейнли, он с детства был поклонником "желто-синих". Отец водил его на стадион смотреть игры, когда ему было 5-6 лет. С тех пор любовь к футболу и клубу «Кяпаз» занимает особое место в его сердце.

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