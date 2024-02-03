Уникальное событие в азербайджанском футболе

В Премьер-лиге Азербайджана произошло уникальное событие.

Как сообщает İdman.biz, в матче XXI тура между "Сабаилом" и "Карабахом" было назначено 4 пенальти.

Главный судья Джавид Джалилов трижды наказывал хозяев поля и один раз - гостей. Игрок «Карабаха» Торал Байрамов воспользовался одной из двух возможностей. Его товарищ по команде Яссин Бензия и игрок «Сабаила» ​​Педро Нуно не упустили возможности забить с пенальти.

Отметим, что в матче, где все три гола были забиты с пенальти, "Карабах" одержал победу со счетом 2:1.

İdman.biz