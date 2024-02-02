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Ренат сыграл, "Хатайспор" победил

Азербайджанский футбол
Новости
2 Февраля 2024 20:49
Ренат сыграл, "Хатайспор" победил

Игрок сборной Азербайджана Ренат Дадашов провел свою очередную игру в Суперлиге Турции.

Как сообщает İdman.biz, «Хатайспор», за который он выступает, завершил 24-й тур победой.

Клуб, который на своем поле встречался с «Карагюмрюком», одержал победу со счетом 3:1. Ренат вышел на поле в концовке этого матча. Главный тренер Волкан Демирель выпустил Дадашова на поле на 89-й минуте игры.

Одержав вторую победу подряд, «Хатайспор» улучшил свои позиции в турнирной таблице. Команда занимает 12-е место с 28 очками.

Отметим, что в следующем туре команда Рената сыграет в гостях с «Трабзонспором».

İdman.biz

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