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Определилось время матча Азербайджан - Болгария

Азербайджанский футбол
Новости
31 Января 2024 16:50
Определилось время матча Азербайджан - Болгария

Определилось расписание первого турнира в рамках нового проекта «Серия ФИФА», который пройдет вместо товарищеских игр.

Как передает Idman.biz, матчи соревнования, которые примет Азербайджан, состоятся на Олимпийском стадионе в Баку. Также здесь сыграют Танзания и Монголия.

25 марта сборная Азербайджана встретится с Болгарией. Этот матч начнется в 15:00.

А первые матчи турнира пройдут за три дня до этого. 22 марта Болгария сыграет с Танзанией. В тот же день хозяева поля встретятся с Монголией.

Idman.biz

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