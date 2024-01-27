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Прогресс Гурбана Гурбанова и Миодрага Божовича в мировом рейтинге

Азербайджанский футбол
Новости
27 Января 2024 12:54
Прогресс Гурбана Гурбанова и Миодрага Божовича в мировом рейтинге

Объявлен первый рейтинговый список лучших главных тренеров мира на 2024 год.

Как сообщает İdman.biz, по итогам последних 4 лет в составленную таблицу вошли 500 сильнейших тренеров.

Премьер-лигу Азербайджана в списке представляют два специалиста. Единственный азербайджанец в рейтинге - Гурбан Гурбанов. Главный тренер "Карабаха" занимает 195-е место в мире с 1594 очками.

52-летний специалист поднялся на три позиции по сравнению с прошлым списком. Его количество очков осталось неизменным.

На 3 строчки поднялся и главный тренер "Нефтчи" Миодраг Божович. Черногорский специалист находится на 160-м месте с 1630 баллами.

Отметим, что таблицу возглавляет главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола с 2193 очками.

İdman.biz

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