"Туран Товуз" догнал "Карабах"

В первой игре 20-го тура Премьер-лиги Азербайджана «Туран Товуз» победил «Сабаил» со счетом 3:1.

İdman.biz сообщает, что Луиш Пачу, забивший за хозяев два гола, оформил свой первый дубль в сезоне.

Бразильский форвард стал 10-м игроком, сделавшим это в текущем чемпионате. Луис – второй игрок «Туран Товуз», оформивший дубль. До этого Мартин Петков также забил два гола в одном матче.

Товузский клуб по этому показателю догнал «Карабах» и «Сабаил». Два игрока в командах всех трёх клубов оформили дубль.

Это удалось сделать одному представителю клубов "Араз-Нахчыван", "Сабах", "Кяпаз" и "Габала". Игроки «Нефтчи», «Сумгаита» и «Зиры» не смогли оформить дубль.

Отметим, что авторы 10 дублей в общей сложности отличились 11 раз. Только легионер "Карабаха" Ленадро Андраде забил 2 гола в двух матчах.

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