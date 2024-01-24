Гурбан Гурбанов: "У нас была очень полезная встреча с Алонсо"

«Я давно не был на подобном мероприятии за пределами страны. Меня привлек стиль игры «Байера» и успешные результаты».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, посетивший Леверкузен.

51-летний специалист, находящийся в стане "Байера" в Германии, встретился с главным тренером команды Хаби Алонсо и ознакомился с принципами его работы: "Принципы работы Хаби Алонсо были очень интересными. За свою богатую футбольную карьеру он играл под руководством многих великих тренеров. Испанский специалист за короткий период тренерской карьеры добился немалых успехов. Также мне хотелось поинтересоваться принципами работы самого Алонсо и специалистов, которые работали в командах, за которые он выступал».

Гурбанов участвовал в тренировочном процессе «Байера». Хаби Алонсо проинформировал своего азербайджанского коллегу об игровой философии специалистов, с которыми он работал раньше, будучи футболистом: "Я участвовал в сегодняшней тренировке «Байера». После подготовительного процесса у нас была встреча с Алонсо. Мы поговорили о его футбольной и тренерской карьере, о тренерах, с которыми он работал, Пепе Гвардиоле, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью и других. Испанец, за годы своей карьеры в футболе работавший со специалистами разной игровой философии, дал мне о них обширную информацию. Состоялась очень полезная встреча».

Отметим, что "Карабах" проиграл оба матча "Байеру" в групповом этапе Лиги Европы (1:5, 0:1).

İdman.biz