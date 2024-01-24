25 Января 2024
RU

Гурбан Гурбанов: "У нас была очень полезная встреча с Алонсо"

Азербайджанский футбол
Новости
24 Января 2024 22:14
Гурбан Гурбанов: "У нас была очень полезная встреча с Алонсо"

«Я давно не был на подобном мероприятии за пределами страны. Меня привлек стиль игры «Байера» и успешные результаты».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, посетивший Леверкузен.

51-летний специалист, находящийся в стане "Байера" в Германии, встретился с главным тренером команды Хаби Алонсо и ознакомился с принципами его работы: "Принципы работы Хаби Алонсо были очень интересными. За свою богатую футбольную карьеру он играл под руководством многих великих тренеров. Испанский специалист за короткий период тренерской карьеры добился немалых успехов. Также мне хотелось поинтересоваться принципами работы самого Алонсо и специалистов, которые работали в командах, за которые он выступал».

Гурбанов участвовал в тренировочном процессе «Байера». Хаби Алонсо проинформировал своего азербайджанского коллегу об игровой философии специалистов, с которыми он работал раньше, будучи футболистом: "Я участвовал в сегодняшней тренировке «Байера». После подготовительного процесса у нас была встреча с Алонсо. Мы поговорили о его футбольной и тренерской карьере, о тренерах, с которыми он работал, Пепе Гвардиоле, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью и других. Испанец, за годы своей карьеры в футболе работавший со специалистами разной игровой философии, дал мне о них обширную информацию. Состоялась очень полезная встреча».

Отметим, что "Карабах" проиграл оба матча "Байеру" в групповом этапе Лиги Европы (1:5, 0:1).

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский клуб расстался с болгарским нападающим
24 Января 21:18
Азербайджанский футбол

Азербайджанский клуб расстался с болгарским нападающим

Контракт, заключенный между футболистом и клубом, был расторгнут по обоюдному согласию
Гурбан Гурбанов встретился с Хаби Алонсо
24 Января 20:50
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов встретился с Хаби Алонсо

Главный тренер чемпиона Азербайджана "Карабаха" Гурбан Гурбанов посетил Германию
Асиф Аскеров: "Если они хотят Андраде, им придется обратиться к нам"
24 Января 16:31
Азербайджанский футбол

Асиф Аскеров: "Если они хотят Андраде, им придется обратиться к нам"

"Ни один клуб не обращался к нам по поводу трансфера Леандро"
Молчаливый футбол... - АНАЛИЗ
24 Января 15:35
Азербайджанский футбол

Молчаливый футбол... - АНАЛИЗ

Ровно половина из 8 зафиксированных в текущем сезоне нулевых игр приходится на счет "Зиры"
"Они создавали давление на команду соперника"
24 Января 13:59
Азербайджанский футбол

"Они создавали давление на команду соперника"

"Матч получился динамичным и быстрым"
"Кяпаз" удивил Арифа Асадова, "Сумгаит" нарушил прогноз - ВЗГЛЯД НА ТУР
24 Января 12:17
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" удивил Арифа Асадова, "Сумгаит" нарушил прогноз - ВЗГЛЯД НА ТУР

"Мы не ошибемся, если скажем, что это была скорее тактическая игровая война"

Самое читаемое

Спорная победа Дю Плесси, декласс от Пеннингтон в бою с Силвой. Обзор карда UFC 297 - ВИДЕО - ФОТО
22 Января 20:01
Другие

Спорная победа Дю Плесси, декласс от Пеннингтон в бою с Силвой. Обзор карда UFC 297 - ВИДЕО - ФОТО

Дю Плесси отобрал титул у Стрикленда, Пеннингтон одолела Силву в бою за вакантный пояс
УЕФА выплатил "Карабаху" 1,5 миллиона евро
23 Января 17:44
Азербайджанский футбол

УЕФА выплатил "Карабаху" 1,5 миллиона евро

УЕФА осуществил очередную выплату "Карабаху", успешно выступавшему в Лиге Европы
Азербайджанские боксеры завоевали 7 медалей на первых соревнованиях года - ФОТО
22 Января 10:21
Бокс

Азербайджанские боксеры завоевали 7 медалей на первых соревнованиях года - ФОТО

В Сербском Сомборе завершился Кубок Наций среди девушек и женщин-боксеров
Судьбу матча "Габала" - "Сумгаит" решил один гол, "Карабах" обыграл "Араз-Нахчыван" - ВИДЕО
23 Января 20:53
Азербайджанский футбол

Судьбу матча "Габала" - "Сумгаит" решил один гол, "Карабах" обыграл "Араз-Нахчыван" - ВИДЕО

Завершился 19-й тур Премьер-лиги Азербайджана