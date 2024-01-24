"Наша игра с "Эюпспором" прошла хорошо. Матч получился динамичным и быстрым".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев.

Нападающий, перешедший в «Коджаэлиспор» в зимнее трансферное окно, ответил на вопросы журналистов перед сегодняшней тренировкой турецкого клуба. Он рассказал о матче с «Эюпспором» в минувшие выходные:

«Была прекрасная атмосфера. Для «Эюпспора» это был сложный матч. Нам удалось победить благодаря нашим болельщикам. Потому что они создавали давление на команду соперника. Честно говоря, мне тоже понравилось. Могу сказать, что в целом это была хорошая игра».

İdman.biz