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"Нефтчи" по пути "Карабаха"...

Азербайджанский футбол
Новости
23 Января 2024 14:34
"Нефтчи" по пути "Карабаха"...

«Нефтчи» сыграл вничью в 200-й раз в истории чемпионатов Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, этот юбилей совпал с XIX туром Премьер-лиги Азербайджана.

«Черно-белые» провел выездной матч против «Сабаха». Бакинское дерби завершилось без голов.

«Нефтчи» сыграл в 200-й раз вничью в 908-й встрече чемпионата страны, где является постоянным участником с 1992 года. До бакинцев только "Карабах" преодолел барьер в 200 ничьих.

Отметим, что первая ничья "Нефтчи" была сыграна в матче против "Карабаха". В домашнем матче 26 сентября 1992 года представитель столицы сыграл вничью со счетом 1:1.

İdman.biz

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