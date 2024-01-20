"Карабах" оставил позади 14 клубов мира: "Аякс", "Шахтер", "Ривер Плейт" и...

Чемпион Азербайджана "Карабах" опередил 14 команд в мировом рейтинге клубов, объявленном сегодня IFFHS.

Как сообщает İdman.biz, воспитанники Гурбана Гурбаова опередили «Шахтер» (Украина), «Сан-Лоренцо», «Ривер Плейт» (оба Аргентина), «Янг Африканс» (Танзания), «Похан Стилерс» (Южная Корея), «Пирамидс» (Египет), «Насьональ» (Уругвай), «Ренн» (Франция), «Гуарани» (Бразилия), «Аякс» (Нидерланды), «Индепендент» (Эквадор), АЕК (Греция), «Серро Портеньо» (Парагвай) и «Леон» (Мексика).

Агдамский клуб добился прогресса, поднявшись на 11 ступеней выше по сравнению с предыдущей таблицей. Это потому, что три команды сделали еще больший рывок. «Ланс» (Франция), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) и «Аталанта» (Италия) сумели обойти «Карабах».

Отметим, что "Карабах" является 73-й командой мира с 145,5 очками.

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