Экс-игрок "Сабаила" в списке лучших африканских футболистов в истории

Объявлен список лучших африканских футболистов в истории футбола.

Как сообщает İdman.biz, рейтинговую таблицу объявил "FourFourTwo".

Лучшим африканским футболистом в истории стал Мохамед Салах. Египетский нападающий опередил Джорджа Веа и Самуэля Это'о.

Майкл Эссьен, игравший в Азербайджане, входит в десятку лучших футболистов. Бывший игрок «Сабаила» ​​занимает 9-е место в списке.

1. Мохамед Салах (Египет)

2. Джордж Веа (Либерия)

3. Самуэль Это'о (Камерун)

4. Дидье Дрогба (Берег Слоновой Кости)

5. Яя Туре (Берег Слоновой Кости)

6. Садио Мане (Сенегал)

7. Рияд Марез (Алжир)

8. Абеди Пеле (Гана)

9. Майкл Эссьен (Гана)

10. Джей-Джей Окоча (Нигерия)

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