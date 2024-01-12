"Сумгаит" проведет свою первую игру в Анталье

«Сумгаит», который готовится ко второй половине сезона в Турции, сегодня проведет товарищеский матч.

Как сообщает İdman.biz, команда Самира Абасова встретится с «Германштадтом» в рамках сборов в Анталье.

Матч с представителем Румынии станет первым испытанием сумгаитских футболистов во время зимнего перерыва. Находящийся с 6 января в Турции клуб Премьер-лиги проведет еще один матч в подготовительном процессе.

Отметим, что «Сумгаит», который продолжит тренировки до 17 января, 16-го числа встретится с узбекским клубом «Согдиана».

Товарищеский матч

12 января

«Сумгаит» - «Германштадт» (Румыния)

İdman.biz