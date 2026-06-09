Официально: "Сабах" объявил о трансфере игрока сборной ЮАР - ВИДЕО

Футбольный клуб "Сабах" объявил о новом трансфере в летнее межсезонье.

Как сообщает İdman.Biz, состав бакинского клуба пополнил южноафриканский защитник Эйден Маккарти.

Стороны подписали контракт по схеме "3+1". Последним клубом 22-летнего футболиста был южноафриканский "Кайзер Чифс", воспитанником которого он является.

Маккарти выступает на позиции центрального защитника и также входит в состав молодежной сборной ЮАР (U-23).

В "Сабахе" выразили уверенность, что молодой футболист поможет команде в предстоящих сезонах.