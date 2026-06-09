9 Июня 2026
RU

Официально: "Сабах" объявил о трансфере игрока сборной ЮАР - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
9 Июня 2026 23:24
7
Официально: "Сабах" объявил о трансфере игрока сборной ЮАР

Футбольный клуб "Сабах" объявил о новом трансфере в летнее межсезонье.

Как сообщает İdman.Biz, состав бакинского клуба пополнил южноафриканский защитник Эйден Маккарти.

Стороны подписали контракт по схеме "3+1". Последним клубом 22-летнего футболиста был южноафриканский "Кайзер Чифс", воспитанником которого он является.

Маккарти выступает на позиции центрального защитника и также входит в состав молодежной сборной ЮАР (U-23).

В "Сабахе" выразили уверенность, что молодой футболист поможет команде в предстоящих сезонах.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Определились соперники "Карабаха" на сборах в Австрии
22:16
Азербайджанский футбол

Определились соперники "Карабаха" на сборах в Австрии

Агдамский клуб проведет сбор в Австрии

"Зиря" не продлил контракт с полузащитником
21:30
Азербайджанский футбол

"Зиря" не продлил контракт с полузащитником

Нуриев покинул клуб после завершения контракта

"Шамахы" вернул бывшего футболиста
20:36
Азербайджанский футбол

"Шамахы" вернул бывшего футболиста

Джахангиров подписал двухлетний контракт
"Зиря" продлила контракт с грузинским форвардом
19:33
Азербайджанский футбол

"Зиря" продлила контракт с грузинским форвардом

Нападающий останется в команде еще на один сезон

Капитан покинул "Туран Товуз"
18:30
Азербайджанский футбол

Капитан покинул "Туран Товуз"

Клуб не стал продлевать контракт с опытным защитником

Главный тренер "Шахдаг-Гусара": "Главная цель - выиграть Первую лигу"
17:27
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Шахдаг-Гусара": "Главная цель - выиграть Первую лигу"

Физули Мамедов нацелился на выход в Премьер-лигу

Самое читаемое

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"
7 Июня 15:31
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"

Клуб рассматривает полузащитника "Борнмута" в качестве усиления состава

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"
8 Июня 23:16
Мировой футбол

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ноттингем Форест" остается одной из главных целей манкунианцев

"Сумгайыт" выступил с заявлением по поводу Жорже Кашкильи - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
8 Июня 14:43
Азербайджанский футбол

"Сумгайыт" выступил с заявлением по поводу Жорже Кашкильи - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В клубе заявили, что поиск главного тренера продолжается

Азербайджан вновь пробил Сан-Марино
23:08
Национальная сборная

Азербайджан вновь пробил Сан-Марино - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Команда Айхана Аббасова проводит второй товарищеский матч июньского сбора