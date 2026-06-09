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Определились соперники "Карабаха" на сборах в Австрии

Азербайджанский футбол
Новости
9 Июня 2026 22:16
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Определились соперники "Карабаха" на сборах в Австрии

Определились соперники агдамского "Карабаха" на межсезонном сборе в Австрии.

Как сообщает İdman.Biz, вице-чемпион Азербайджана соберется в Баку 10 июня и проведет первый этап подготовки в столице. Он продлится до 22 июня.

Затем команда отправится в Австрию, где проведет второй этап учебно-тренировочного сбора в федеральной земле Тироль. Зарубежная часть подготовки завершится 2 июля.

В рамках австрийского сбора "Карабах" проведет три контрольных матча. 27 июня агдамский клуб встретится с софийским ЦСКА.

1 июля команда Гурбана Гурбанова сыграет сразу два матча. Сначала соперником станет украинский "Металлист", а затем "Карабах" встретится с венгерским "Ференцварошем".

İdman.Biz
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