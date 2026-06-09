"Шамахы" вернул бывшего футболиста

Футбольный клуб "Шамахы" продолжает работу по формированию состава на новый сезон и объявил о новом трансфере.
Как сообщает İdman.Biz, к команде присоединился полузащитник Угур Джахангиров.
Стороны подписали контракт сроком на два сезона. Таким образом, 25-летний футболист будет выступать за "Шамахы" до лета 2028 года.
Последним клубом Джахангирова был "Карван-Евлах". Ранее он также защищал цвета "Сумгайыта".
Отметим, что полузащитник уже выступал за "Шамахы" в 2023 году и теперь вновь вернулся в состав команды.