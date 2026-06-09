"Зиря" продлила контракт с грузинским форвардом

Стало известно будущее нападающего Давита Волкова, чей контракт с "Зиря" истек по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportlife.az, грузинский форвард продолжит выступления за клуб из поселка Зиря.

Переговоры между сторонами завершились успешно, и 31-летний футболист согласился остаться в команде. Новый контракт рассчитан на один год.

Волков защищает цвета "Зиря" с 2024 года. Ранее он уже выступал за "орлов" в период с 2020 по 2022 год.

Таким образом, один из опытнейших игроков команды продолжит карьеру в составе серебряного призера чемпионата Азербайджана.