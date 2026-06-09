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Капитан покинул "Туран Товуз"

Азербайджанский футбол
Новости
9 Июня 2026 18:30
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Капитан покинул "Туран Товуз"

Футбольный клуб "Туран Товуз" объявил о расставании со своим капитаном.

Как сообщает İdman.Biz, клуб прекратил сотрудничество с защитником Шахрияром Алиевым.

По информации, распространенной "Туран Товузом", стороны не стали продлевать контракт, срок действия которого подошел к концу.

Опытный футболист выступал за товузский клуб с сезона-2022/23 и за это время был одним из лидеров команды, а также носил капитанскую повязку.

Дальнейшая карьера защитника станет известна в ближайшее трансферное окно.

İdman.Biz
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