Капитан покинул "Туран Товуз"

Футбольный клуб "Туран Товуз" объявил о расставании со своим капитаном.

Как сообщает İdman.Biz, клуб прекратил сотрудничество с защитником Шахрияром Алиевым.

По информации, распространенной "Туран Товузом", стороны не стали продлевать контракт, срок действия которого подошел к концу.

Опытный футболист выступал за товузский клуб с сезона-2022/23 и за это время был одним из лидеров команды, а также носил капитанскую повязку.

Дальнейшая карьера защитника станет известна в ближайшее трансферное окно.