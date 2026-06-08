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"Карабах" продлил контракты с тремя специалистами

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июня 2026 20:59
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"Карабах" продлил контракты с тремя специалистами

Академия "Карабаха" продолжит работу с рядом своих ведущих специалистов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, агдамский клуб продлил контракты с главным координатором академии Афтандилом Гаджиевым, а также главными тренерами Максимом Медведевым и Рашадом Садыховым.

Рашад Садыхов продолжит руководить командой U-19, а Максим Медведев останется во главе команды дублеров.

В случае упразднения лиги дублеров клуб предоставит Медведеву другую должность в структуре "Карабаха".

Кроме того, в академии подтвердили расставание с главным тренером команды U-16 Рауфом Алиевым.

İdman.Biz
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