"Зиря" забил 400-й гол в Премьер-лиге Азербайджана

24 Мая 2026 14:15
"Зиря" достиг отметки в 400 голов в истории выступлений в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, юбилейный мяч бакинский клуб забил в гостевом матче 33-го тура Мисли Премьер-лиги против "Араз-Нахчывана".

Автором 400-го гола стал Жуниор Мартинс.

Благодаря этому "Зире" стал 10-й командой в истории чемпионатов Азербайджана, сумевшей забить 400 и более мячей в высшем дивизионе.

Юбилейный гол пришелся на 337-й матч клуба в Премьер-лиге. На своем поле команда забила 218 мячей, в гостях - 182.

Первый гол "Зиря" в элите азербайджанского футбола был забит в сезоне-2015/16. Его автором стал Виктор Игбекойи, отличившийся 9 августа 2015 года на пятой минуте домашнего матча против AZAL, завершившегося победой "Зире" со счетом 1:0.

Отметим, что встреча с "Араз-Нахчываном" завершилась поражением бакинского клуба со счетом 2:3.

