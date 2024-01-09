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"Хочу выучить азербайджанский язык, но это очень сложно" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
9 Января 2024 16:10
"Хочу выучить азербайджанский язык, но это очень сложно" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью французского полузащитника "Габалы" Билеля Ауашерии сайту İdman.biz.

- Вы приехали в «Габалу» из португальского «Жиль Висенте». Сталкивались ли вы с какими-либо трудностями в первые дни?

- Я столкнулся с проблемой, будучи новым игроком. Я приехал в новую страну с другим футболом, с новой командой и до сих пор пытаюсь к ним адаптироваться. Больше всего у меня проблемы с языком. Я хочу выучить азербайджанский язык, но это очень сложно. Хорошо, что у нас есть переводчик.

- Как вы для себя оцениваете прошедший год?

- Все прошло хорошо, было полно трудностей и приятных событий. Надеюсь, 2024 год будет лучше.

- Тот факт, что «Габала» находится на последнем месте, не оказывает на вас психологического воздействия?

- Конечно, нет. Я - часть команды. Мне приходится быть с «Габалой» и в хорошие, и в плохие дни. Особенно в плохие дни мне приходится показывать себя. Я с командой на все 100 процентов.

- На какой позиции вы видите "Габалу" по итогам сезона?

- Честно говоря, не могу сказать, на какой позиции окажется команда. Но мы должны работать, чтобы стало лучше. Тогда мы сможем подумать о других целях.

- Вы самый результативный игрок команды с 4 голами. Ждали этого?

- Не ожидал. Все игроки, включая меня, стараются забивать больше голов. Это важная составляющая победы.

- Наиболее результативным вы были в сезоне 2014/15. Вы забили 12 голов в составе португальской «Корвильи». Планируете ли вы повторить это в Азербайджане?

- Это одна из моих целей. Работаю для этого каждый день.

- Может быть, вы сможете сказать, к какому количеству голов вы стремитесь?

- Оставьте этот ответ мне (смеется).

- Каковы ваши ожидания от нового года?

- Я всегда ожидаю чего-то высокого. Говорю это, потому что знаю, на что способен. Надеюсь, что «Габала» окажется на хороших местах в чемпионате и будет играть лучше. Постараюсь помочь команде, насколько смогу.

Эмин Ага

İdman.biz

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