9 Января 2024
RU

Игра "Туран Товуза" с румынским клубом перенесена

Азербайджанский футбол
Новости
9 Января 2024 16:45
Игра "Туран Товуза" с румынским клубом перенесена

Первый контрольный матч «Туран Товуза», готовящегося ко второй половине сезона в Турции, не состоялся.

İdman.biz сообщает, что встреча команды с румынским клубом «Волунтари», которая должна была состояться сегодня, перенесена.

Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия. Матч состоится завтра и начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Отметим, что команда Айхана Аббасова проведет в Турции 3 игры.

---------

12:32

«Туран Товуз», который готовится ко второй половине сезона в Турции, сегодня проведет контрольный матч.

İdman.biz сообщает, что свой первый контрольный матч команда проведет в Анталье.

Команда Айхана Аббасова встретится с румынским клубом «Волунтари». Встреча состоится на поле «Спортивного центра Топкапы». Игра начнется в 16:00 по бакинскому времени.

Отметим, что 15 января "Туран Товуз" проведет еще два контрольных матча. В первом матче дня клуб встретится с представителем Венгрии «Шиофоком», а во втором - с узбекским клубом «Насаф».

Контрольная игра

9 января
16:00. «Туран Товуз» - «Волунтари» (Румыния)

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Вусал Искендерли назвал название еще одного клуба, от которого он получил предложение
19:39
Азербайджанский футбол

Вусал Искендерли назвал название еще одного клуба, от которого он получил предложение

"Но я сказал им, что поеду в Болу, и вопрос был закрыт"
"Хочу выучить азербайджанский язык, но это очень сложно" - ИНТЕРВЬЮ
16:10
Азербайджанский футбол

"Хочу выучить азербайджанский язык, но это очень сложно" - ИНТЕРВЬЮ

"Хорошо, что у нас есть переводчик"
"Габала" вернула мозамбикского нападающего - контракт на 2,5 года
15:05
Азербайджанский футбол

"Габала" вернула мозамбикского нападающего - контракт на 2,5 года

"Габала", продолжающая подготовку ко второй половине сезона 2023/24, осуществила первый трансфер за зимний трансферный период
Бывший игрок "Жил Висенте": "Карабах имеет шанс пройти "Брагу"
14:51
Азербайджанский футбол

Бывший игрок "Жил Висенте": "Карабах имеет шанс пройти "Брагу"

"Все возможно"
Министр о новом главном тренере сборной: "Надеюсь, что в итоге будет сделан успешный выбор"
13:41
Азербайджанский футбол

Министр о новом главном тренере сборной: "Надеюсь, что в итоге будет сделан успешный выбор"

"АФФА работает над этим"
От "старого" "Нефтчи" до молодой команды "Города молодежи" - АНАЛИЗ
13:28
Азербайджанский футбол

От "старого" "Нефтчи" до молодой команды "Города молодежи" - АНАЛИЗ

Определились самая молодая и возрастная команды первой половины сезона Премьер-лиги Азербайджана

Самое читаемое

Первый экзамен Божович провалил
6 Января 20:37
Азербайджанский футбол

Первый экзамен Божович провалил

«Нефтчи», который готовится ко второй половине сезона в Турции, провел сегодня свой первый контрольный матч
Relevo: "Барселона" изучает трансферный рынок в поисках нового нападающего
6 Января 21:51
Мировой футбол

Relevo: "Барселона" изучает трансферный рынок в поисках нового нападающего

Деку мониторит трансферный рынок
Самое большое преимущество за 20 лет в чемпионате Азербайджане - АНАЛИЗ
7 Января 16:21
Азербайджанский футбол

Самое большое преимущество за 20 лет в чемпионате Азербайджане - АНАЛИЗ

Первые два круга чемпионата, который возобновится через 14 дней, завершились с большим преимуществом "Карабаха"
Кто должен стать новым главным тренером сборной - местный или иностранец? - ОПРОС
7 Января 16:41
Азербайджанский футбол

Кто должен стать новым главным тренером сборной - местный или иностранец? - ОПРОС

Жители столицы Азербайджана против привлечения в сборную Азербайджана по футболу иностранного главного тренера