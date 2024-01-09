Игра "Туран Товуза" с румынским клубом перенесена

Первый контрольный матч «Туран Товуза», готовящегося ко второй половине сезона в Турции, не состоялся.

İdman.biz сообщает, что встреча команды с румынским клубом «Волунтари», которая должна была состояться сегодня, перенесена.

Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия. Матч состоится завтра и начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Отметим, что команда Айхана Аббасова проведет в Турции 3 игры.

---------

12:32

«Туран Товуз», который готовится ко второй половине сезона в Турции, сегодня проведет контрольный матч.

İdman.biz сообщает, что свой первый контрольный матч команда проведет в Анталье.

Команда Айхана Аббасова встретится с румынским клубом «Волунтари». Встреча состоится на поле «Спортивного центра Топкапы». Игра начнется в 16:00 по бакинскому времени.

Отметим, что 15 января "Туран Товуз" проведет еще два контрольных матча. В первом матче дня клуб встретится с представителем Венгрии «Шиофоком», а во втором - с узбекским клубом «Насаф».

Контрольная игра

9 января

16:00. «Туран Товуз» - «Волунтари» (Румыния)

İdman.biz