Игра "Туран Товуза" с румынским клубом перенесена

Первый контрольный матч «Туран Товуза», готовящегося ко второй половине сезона в Турции, не состоялся.
İdman.biz сообщает, что встреча команды с румынским клубом «Волунтари», которая должна была состояться сегодня, перенесена.
Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия. Матч состоится завтра и начнется в 17:00 по бакинскому времени.
Отметим, что команда Айхана Аббасова проведет в Турции 3 игры.
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12:32
«Туран Товуз», который готовится ко второй половине сезона в Турции, сегодня проведет контрольный матч.
İdman.biz сообщает, что свой первый контрольный матч команда проведет в Анталье.
Команда Айхана Аббасова встретится с румынским клубом «Волунтари». Встреча состоится на поле «Спортивного центра Топкапы». Игра начнется в 16:00 по бакинскому времени.
Отметим, что 15 января "Туран Товуз" проведет еще два контрольных матча. В первом матче дня клуб встретится с представителем Венгрии «Шиофоком», а во втором - с узбекским клубом «Насаф».
Контрольная игра
9 января
16:00. «Туран Товуз» - «Волунтари» (Румыния)
İdman.biz